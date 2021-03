Polizei fahndet nach Täter : Unbekannter spricht Mädchen an und hält sie fest

Saarbrücken In Saarbrücken kann sich eine Zehnjährige losreißen, nachdem ein Mann sie angesprochen und gepackt hat.

Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag, 23. März, ein zehn Jahre altes Mädchen, das auf dem Nachhauseweg von der Ganztagsschule in der Georg-Heckel-Straße in Saarbrücken war, angesprochen und am Arm festgehalten. Wie die Polizei mitteilt, konnte sich das Mädchen befreien. Es lief sofort zurück in die Schule. Dort wurde die Lehrerin auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Eltern und die Polizei. Wie die Ermittler weiter mitteilen, ist der Mann mit einem in der Nähe geparkten, schwarzen Auto geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.