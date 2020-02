Feuer in Saarbrücken : 70 Anwohner müssen nach Kellerbrand das Haus verlassen

Brand in der Halbergstraße in Saarbrücken-St.Johann an Rosenmontag.

Bei einem Kellerbrand in der Halbergstraße in Saarbrücken St. Johann haben 70 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Sie blieben unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Demnach war am frühen Montagmorgen gegen 1.45 Uhr ein Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.