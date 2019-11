Haftbefehl : Frau will Anzeige erstatten und landet selbst im Gefängnis

Saarbrücken Gegen die 30-Jährige lag ein Haftbefehl vor.

Dem Kriminaldienst der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt gelang die Vollstreckung eines Haftbefehls auf unerwartetem Wege. Statt nach der Gesuchten zu fahnden, kam die Frau selbst zur Polizei. Als die 30-Järhige am Mittwochmorgen auf der Dienststelle in der Karcherstraße erschien, wollte sie eigentlich nur eine Aussage in einem Betrugsverfahren machen, teilt die Polizei am Donnerstag mit.