Öffentlichkeitsfahndung : Drei unbekannte Männer heben Bargeld mit gestohlener EC-Karte ab

Saarbrücken Der Kriminaldienst Saarbrücken fahndet nach drei bislang unbekannten Tätern, die im Mai 2020 zweimal Bargeld mit einer entwendeten EC-Karte abgehoben haben. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

Nach Angaben der Polizei-Inspektion (PI) Saarbrücken-Stadt haben drei unbekannte Männer bereits am Nachmittag des 28. Mai 2020 eine zuvor entwendete EC-Karte an einem Geldautomaten in der Hochstraße in Saarbrücken zweimal eingesetzt, um sich unbefugt Bargeld abzuheben.