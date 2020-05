Diebstahl in Buslinie 101 : Saarbrücker Polizei sucht Tatverdächtigen per Foto

Saarbrücker Polizei sucht Tatverdächtigen per Foto

Diebstahl in Buslinie 101

Saarbrücken Ein Mann soll in Saarbrücken in einem Bus einen Geldbeutel geklaut haben. Jetzt fahnden die Ermittler mit einem Foto einer Überwachungskamera nach der Person.

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Dieb. Der Mann steht hat nach Angaben der Ermittler im Verdacht, am 29. November 2019 in Saarbrücken-Burbach in der Buslinie 101 einen Geldbeutel gestohlen zu haben. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 20.20 und 20.45 Uhr zwischen den Haltestellen Breite Straße und Pfaffenkopfstraße. Da die Polizei nun über ein Bild des vermeintlichen Täters verfügt, bittet sie um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.