Tierischer Einsatz : Polizei rettet zwei Zwergziegen in Klarenthal - jetzt suchen die Tiere ihren Besitzer

Polizei rettet zwei Zwergziegen in Klarenthal - jetzt suchen die Tiere ihren Besitzer

Klarenthal Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei Burbach am Dienstagmorgen: Mitten in Klarenthal fanden die Beamten zwei Zwergziegen vor - und bitten jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Am frühen Dienstagmorgen wurden Beamte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach in der Fenner Straße in Klarenthal auf zwei freilaufende Zwergziegen aufmerksam.