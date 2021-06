Festnahme in Saarbrücken : Polizei schnappt Autoknacker auf der Flucht

Festnahme in Saarbrücken

Saarbrücken Dank der Mithilfe der Geschädigten hat die Saarbrücker Polizei einen offenbar unter Drogen stehenden Täter auf der Flucht festnehmen können.

Die Saarbrücker Polizei hat mit Geschädigten am Mittwoch, 9. Juni, gegen 20 Uhr einen Autoknacker auf der Flucht erwischt. Wie die Ermittler mitteilen, hat der Mann kurz zuvor im Bormannspfad in Saarbrücken zugeschlagen. Dort hatten er und eine weitere Person drei Männer, die auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle auf einem Parkplatz ihre Autos abgestellt hatten, nach Zigaretten gefragt. Die beiden kamen den drei Männern merkwürdig vor, da sie offenbar unter Drogeneinfluss standen.

Wie die Polizei mitteilt, beobachteten die drei Männer, wie die beiden Verdächtigen zwischen Auto verschwanden. Sie schauten nach und stellten fest, dass an zwei ihrer Fahrzeuge Seitenscheiben eingeschlagen waren. Zudem saß einer der Verdächtigen auf dem Beifahrersitz eines der betroffenen Autos und durchsuchte das Handschuhfach nach Diebesgut.

Der auf frischer Tat ertappte Mann flüchtete mit Diebesgut, das er auf seiner Flucht wegwarf. Die Geschädigten konnten ihn mit der mittlerweile informierten Polizei in der Dudweiler Straße stellen. Er wurde festgenommen und auf Weisung der Staatsanwaltschaft am Donnerstag, 10. Juni, dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann ist nach Polizei-Angaben bereits erheblich strafrechtlich in Erscheinung getreten. Seinem Begleiter konnte ein Tatbeitrag noch nicht nachgewiesen werden.