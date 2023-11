„Marsch für das Leben“ und Gegen-Demo „Abdrängen und körperliche Gewalt“ – Polizeieinsatz bei Abtreibungsdemo in Saarbrücken

Am Endpunkt des Marschs vor der Europagalerie organisierte dann die Initiative „my Body, my Choice (MBMC)“ eine Kundgebung. Dort nahmen 200 Personen an der Gegendemo teil. Die Menge an Demonstranten und Gegendemonstranten sei am Samstagvormittag ausgeglichen gewesen, schätzt die Polizei ein.