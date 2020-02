Polizei Völklingen : Trio mit Drogen bei Verkehrskontrolle ertappt

Völklingen Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei einen bekifften Autofahrer ertappt. Auch seine beiden Begleiter hatten Drogen konsumiert.

Unter Drogeneinfluss, mit Drogen im Gepäck und ohne Führerschein ist ein Autofahrer im Saarland erwischt worden. Der 27-Jährige und seine beiden Begleiter fielen der Polizei am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle in Völklingen auf, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Demnach hatten auch die Mitfahrer des Mannes im Alter von 25 und 26 Jahren Drogen bei sich. Noch mehr der verbotenen Substanzen fand die Polizei außerdem später in der Wohnung des 26-Jährigen. Gegen alle drei Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.