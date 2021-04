Mehrere Körperverletzungen : 30-Jähriger attackierte in Saarbrücken Passanten

Saarbrücken Ein 30-Jähriger hat am vergangenen Donnerstagabend in Saarbrücken mehrere Personen angegriffen und verletzt. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, habe er an der Saarbahn-Haltestelle in der Kaiserstraße gegen 22 Uhr einen 46-Jährigen unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesichst geschlagen, als dieser aus der Saarbahn ausstieg.