Homegrow auf dem Balkon : Polizei hebt Cannabis-Plantage in Saarbrücken aus

Saarbrücken Die Beamten wurden offenbar zufällig auf den heimischen Eigenanbau aufmerksam - und standen kurz darauf mit einem Durchsungsbeschluss vor der Tür.

Cannabis-Pflanzen brauchen Licht, am besten Sonnenlicht. Was liegt also näher, als im Hochsommer ein paar Pflänzchen auf dem eigenen Balkon zu züchten. So oder so ähnlich muss wohl der Gedankengang eines Mannes ausgesehen haben, der in der Martin-Luther-Straße in Saarbrücken sein eigenes Gras gezüchtet hat.