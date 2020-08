Polizei und Zoll nahm Reiseverkehr unter die Lupe : Großkontrolle am Rastplatz Waldmohr

Großkontrolle am Rastplatz Waldmohr

Waldmohr Mit Luxemburg, der belgischen Wallonie und Rheinland-Pfalz hat sich das Saarland am Samstag an der französischen Verkehrssicherheitsaktion zur Überwachung des Ferienreiseverkehrs beteiligt.

Zwischen 10 und 17 Uhr kontrollierten rund 50 Einsatzkräfte der Verkehrspolizei der Polizeidirektion Kaiserslautern, der saarländischen Verkehrspolizei, der Bundespolizei und des Zolls auf dem Rastplatz Waldmohr an der Autobahn A 6 schwerpunktmäßig den Reiseverkehr, insbesondere Wohnmobile und Wohnwagengespanne.

Mit zwei Zivilfahrzeugen wurden auch Geschwindigkeit und Abstand sowie der Missbrauch von Alkohol und Drogen kontrolliert. Motorradstaffeln aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland leiteten aus beiden Fahrtrichtungen die Reisemobile auf den Rastplatz ab. Dort wurden die Fahrzeuge zunächst gewogen. „Neben dem Gewicht legen die Beamten ein besonderes Augenmerk auf die richtige Beladung der Fahrzeuge sowie die Ladungssicherheit“, erklärte Polizeidirektor Ralf Geisert, Leiter der Verkehrspolizei des Saarlandes und Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehrssicherheit in der Großregion. „Ebenso überprüfen wir, ob alle Mitreisenden ordnungsgemäß gesichert sind“, sagte Geisert. Auch der Reifendruck und -zustand wurden kontrolliert. „Unsere Intention liegt in erster Linie in der Prävention“, erklärte Udo Genetsch, Leiter des Verkehrsdienst Mitte beim Landespolizeipräsidium des Saarlandes.