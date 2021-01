Saarbrücker Polizeibericht : Polizei findet Drogen und Waffen in Burbacher Wohnung

Foto: dpa/Friso Gentsch

Burbach Am Mittwoch, 27. Januar, kontrollierte die Polizei die Wohnung eines 53-jährigen Mannes aus Burbach und fand dort Betäubungsmittel und Waffen. Am Donnerstag, 28. Januar, wurde der Mann nach seiner Vorführung beim Amtsgericht Saarbrücken und der Verkündung des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken eingeliefert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken