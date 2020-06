Zeugen geben entscheidende Hinweise : Polizei erwischt Einbrecher am Tag nach der Tat

Saarbrücken Einbruch in Alt-Saarbrücker Kneipe und Handyladen.

Zwei Einbrüche verzeichnet die Polizei in der Nacht zu Samstag in Alt-Saarbrücken. Betroffen waren ein Handyladen und eine Wirtschaft, die nahe beieinander liegen. Deshalb und „wegen der Spurenlage“, geht die Polizei davon aus, dass es sich um den selben Täter handeln könnte, der auch schon ermittelt ist: Aus dem Handyladen wurden 23 Handys, ein Tablet und Bargeld gestohlen, die noch am Samstag in mehreren Saarbrücker An- und Verkaufläden zum Kauf anbot wurden. Dadurch erhielt die Polizei Zeugenhinweise, um den mutmaßlichen Täter noch am gleichen Tag zu ermitteln. „Es handelte sich um einen 17-jährigen Deutschen aus Saarbrücken, welcher bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist. Er zeigte sich bezüglich der Taten geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken in die Obhut seiner Mutter übergeben“, heißt es im Polizeibericht. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch den Kriminaldienst der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt. Weitere Zeugenhinweise werden gesucht.