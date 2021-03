Täter schweigt : Polizei erwischt Dieb, doch wem gehört die Beute?

Burbach Bei einer Personenkontrolle bereits am Freitag, 26. Februar, hat die Polizei in der Weyerbachtalstraße in Saarbrücken-Burbach einen Mann gestellt, der offenbar Diebesgut mit sich führte, berichtete die Polizei am Donnerstagabend.

Bei dem 35-Jährigen konnten „diverse, zum Teil noch original verpackte Gegenstände festgestellt werden“, heißt es im Polizeibericht. Der Mann habe den Diebstahl auch zugegeben, wollte aber weder Angaben zum Tatort noch zur Tatzeit machen. Daher sucht die Polizei nun die Geschädigten, denen in den vorausgegangenen Tagen eine Heckenschere, eine Vintage-Glühlampe, einen DI-Schutzadapter, mehrere Klebebänder und eine Sportjacke gestohlen wurden.