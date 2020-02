Polizeibericht : Polizei erwischt betrunkenen Randalierer in Völklingen

Polizei erwischt betrunkenen Randalierer in Völklingen

Völklingen Einen betrunkenen drogensüchtigen Randalierer nahm die Polizei am Samstag, 1. Februar, um 22 Uhr fest. Das teilt die Polizei mit. Nach ihren Angaben war sie von mehreren Zeugen darüber informiert worden, dass in der Schirrbachstraße ein Mann randalierte und gegen geparkte Pkw trat.

Zwei Kommandos der Polizei rückten an und stießen auf den betrunkenen, drogensüchtigen 29-Jährigen aus Großrosseln. Laut Polizei verhielt er sich „unkooperativ und aggressiv“. Er kam „mit erhobenen Armen auf die Beamten zu und schlug mehrfach in deren Richtung“. Die Polizisten packten den Mann, drückten ihn zu Boden und fesselten seine Hände. Weil der Mann sich wehrte, verletzte er einen Beamten, der aber im Dienst bleiben konnte. Auf der Dienststelle musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Dabei beleidigte der Mann die Beamten und spuckte nach ihnen. Die Polizisten brachten den Mann in eine Klinik. Die Polizei erstattete mehrere Strafanzeigen gegen den 29-Jährigen.