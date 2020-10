Kostenpflichtiger Inhalt: Festnahme in Sulzbach : Diebesgut, Schreckschusswaffe, Drogen und Geld

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Sulzbach Diebesgut, eine Schreckschusswaffe, Betäubungsmittel (Drogen) und Geld, das augenscheinlich aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln stammte – all das fand die Polizei am Mittwochmorgen, 21. Okober, bei einem 40-jährigen Mann, der sich illegal auf dem Gelände des Wertstoffzentrums in Sulzbach-Altenwald aufhielt und dort neben seinem Auto stand, als drei Streifenwagen ankamen.