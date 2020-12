Unfallflucht in Saarbrücken : Kind sitzt in geparktem Pkw, der gerammt wird

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in der Gutenbergstraße in Saarbrücken. Foto: dpa/Stefan Puchner

Saarbrücken Die Oma erledigt etwas. Der Enkel wartet im Auto – und wird Zeuge, wie das Fahrzeug beschädigt wird und der Verursacher abhaut.

Ein neun Jahre alter Junge musste in Alt-Saarbrücken miterleben, wie ein Autofahrer den Pkw beschädigte, in dem er saß und auf seine Oma wartete. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die Großmutter am Samstag, 12. Dezember, gegen 14 Uhr in der Gutenbergstraße gegenüber des Tedi-Marktes geparkt. Während sie etwas erledigte, versuchte ein silberner Kombi älteren Modells einzuparken – und stieß dabei mit dem geparkten Pkw zusammen. Der Fahrer machte sich nach Polizei-Angaben aus dem Staub.