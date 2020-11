Unfall in Saarbrücken : Frau fährt an Klinik 16-Jährigen an und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Saarbrücken an der Caritas-Klinik. Foto: dpa/Stefan Puchner

Saarbrücken Eine Frau hat am Donnerstagvormittag in Saarbrücken in der Rheinstraße in Höhe der Caritas-Klinik einen 16-Jährigen an einer Fußgängerampel angefahren und leicht verletzt. Sie flüchtete mit ihrem schwarzen Kleinwagen.

Auf dem Beifahrersitzt saß eine etwa 50-jährige Frau mit roten Haaren.