Versuchte Tötung? : Polizei ermittelt nach Messerstecherei in Saarbrücken

Saarbrücken Nach einer Auseinandersetzung in Saarbrücken ermittelt der Kriminaldauerdienst wegen des Verdachts auf versuchte Tötung.

Ein 18-Jähriger ist am Freitagabend gegen 21.30 Uhr bei einer Auseinandersetzung an der Saarbrücker Johanniskirche mit einem Messer am Hals verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war es im videoüberwachten Bereich vor dem Gebäude zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen gekommen. Der unbekannte Täter flüchtete. Der Geschädigte wurde nach erfolgter Behandlung im Krankenhaus Winterberg nach Hause entlassen. Die Ermittlungen werden derzeit durch das Dezernat für Todesermittlungen in Verbindung mit dem Kriminaldauerdienst geführt. Es bestehe der Verdacht einer versuchten Tötung.