Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen Reifen und Felgen eines 5er BMW

Foto: dpa/Carsten Rehder

Riegelsberg Unbekannte haben am Sonntag, den 31. Mai, in der Wolfskaulstraße in Riegelsberg an einem 5er BMW alle vier Reifen, samt Alu-Felgen gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, stellten sie den BMW stattdessen auf Pflastersteine.