Deutsch-französische Polizeikontrollen haben Tradition in Saarbrücken und im benachbarten Lothringen: Am Freitag waren französische und deutsche Polizisten gemeinsam in Saargemünd unterwegs, um auf das Einhalten der Corona-Regeln zu achten, denn in Saargemünd durften die Geschäfte noch geöffnet sein. Foto: Hélène Maillasson

Saargemünd Beamte aus Saarbrücken und Lothringen prüfen gemeinsam, ob die Hygiene- und Abstands-Regeln in der Saargemünder Innenstadt eingehalten werden.

In der Fußgängerzone leuchten blau-weiße Lichterketten, aus den Lautsprechern ertönen Weihnachtslieder, und einen freien Parkplatz in der Innenstadt zu bekommen, wird am Freitagnachmittag zur Herausforderung: Anders als in Saarbrücken sind in der französischen Nachbarstadt Saargemünd alle Geschäfte geöffnet und viele Menschen noch auf der Suche nach Geschenken für die Feiertage.