Deftiges und Kommunalpolitik : Heringsessen mit dem Oberbürgermeister

Gersweiler Politik und Hering kommen demnächst bei der CDU in Gersweiler auf den Tisch. Gastredner ist OB Uwe Conradt.

(al) Prominente Redner, gute Stimmung und tolles Essen versprechen die CDU-Ortsverbände Klarenthal-Krughütte und Gersweiler-Ottenhausen für ihr Heringsessen. Es ist am Freitag, 28. Februar, ab 19 Uhr im Gasthaus Valuta Am Springshaus in Gersweiler. Hauptredner wird Oberbürgermeister Uwe Conradt sein. Nicht nur Parteimiglieder sind eingeladen.