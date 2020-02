Politischer Aschermittwoch der Saar-CDU : CDU will 25 000 neue Unternehmen bis 2030

Saarbrücken Ministerpräsident Hans setzt beim Strukturwandel auf Industrie 4.0. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagt der Stahlindustrie Hilfe zu.

Vor dem Führungswechsel in der CDU am 25. April hat Landeschef Tobias Hans seine Partei zu Loyalität gegenüber dem neuen Vorsitzenden aufgefordert. „Ich erwarte, dass man ab dem 25. April erkennt, dass der Feind nicht in den eigenen Reihen sitzt“, sagte Hans beim Politischen Aschermittwoch in Schwalbach. Er wünsche sich, dass Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin weiterhin eine herausragende Rolle in Berlin spiele. Kramp-Karrenbauer war in Schwalbach nicht unter den laut CDU-Schätzung rund 1000 Gästen.