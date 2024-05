Besucherrekord Poetry Slam in der Garage: Alte Bekannte wird saarländische Meisterin

Saarbrücken · Am Freitag kürten rund 550 Besucher Clara Brill in der Saarbrücker Garage zur Siegerin der saarländischen Poetry Slam-Meisterschaften. Brill hat sich damit zum dritten Mal in Folge für die deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften qualifiziert. Wie der Abend verlief.

12.05.2024 , 13:13 Uhr

Von David Lemm