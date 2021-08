Baumängel am Willi-Graf-Ufer in Saarbrücken : Beton-Platten am Saar-Ufer auf Wanderschaft

Platten am Willi-Graf-Ufer Saarbrücken bewegen sich zu Saar hin.Es entstehen dreieckige Spalte. Stolperfallen, die die Stadtverwaltung übergangsweise mit Asphalt verfüllt. Foto: Dietmar Klostermann

Saarbrücken Platten an der Kaimauer des Willi-Graf-Ufers an der Saar mitten in Saarbrücken machen sich selbständig. Die Stadtverwaltung kennt die Ursache. Was wird jetzt unternommen, um die Wanderbewegung zu stoppen?

Von Sebastian Dingler

Lange beherrschte am Willi-Graf-Ufer an der Saar das halbgesunkene, jetzt gehobene und abtransportierte Schwimmschiff „Vaterland“ die Szenerie. Doch ein anderes Problem macht dort auch immer deutlicher auf sich aufmerksam: Neun der 82 Abschlussplatten aus Beton machen sich offenbar selbständig und wandern langsam, aber stetig Richtung Ufer. Etwa fünf Zentimeter ragen die Bauelemente schon übers Wasser. An einigen Stellen hat die Stadt Asphalt in die größer werdenden Ritzen geschmiert - eine Lösung auf Dauer kann das nicht sein.

Sofort fallen einem die Probleme wieder ein, die bei der großen Treppe von der Berliner Promenade hinunter zum Willi-Graf-Ufer auftraten: Kurz nach deren Erstellung musste sie schon wieder gesperrt und aufwändig saniert werden, weil Baumängel festgestellt wurden. Aber das eine hat in diesem Fall nichts mit dem anderen zu tun.

Auskunft über die Problematik gibt Werner Maurer, Amtsleiter der Landeshauptstadt Saarbrücken für Straßenbau und Verkehrs-Infrastruktur. Für die Befestigung der Uferwand war demnach nicht etwa die umstrittene Firma aus Völklingen zuständig, sondern ein Neunkircher Unternehmen. Diesem sei kein Vorwurf zu machen - es habe die Pläne ordnungsgemäß umgesetzt, sagt Maurer. Das Problem trete wegen der unterschiedlichen Materialien auf: „Im Bereich der Uferwand sind verschiedene Elemente verbaut, die eine unterschiedliche Wärmedehnung haben, sodass sich die Materialien verschieben“, erklärt Maurer.