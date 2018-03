Am Donnerstag, 15. März, findet um 18 Uhr im Salzherrenhaus (Auf der Schmelz) das erste Planungstreffen für das 5. Historische Salinenfest in Sulzbach statt. Dieses geht am 15. und 16. September über die Bühne. Zum Planungstreffen eingeladen sind alle, die das Fest mitgestalten möchten.