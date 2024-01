Projekt Profilschärfung Zweite Amtszeit für Saarbrücker HTW-Präsident – das sind seine nächsten Pläne

Die Internationalisierung der HTW ist ein weiteres Kernziel Leonhards in seiner zweiten Amtszeit. Zum nächsten Wintersemester wird man in der Fachrichtung Maschinenbau (nach „International Business“ in BWL) einen zweiten englischsprachigen Bachelor-Studiengang einführen. „Da drückt uns der Schuh, was die Nachfrage angeht, besonders heftig“, so Leonhard. Aus Demographiegründen müssen alle deutschen Hochschulen, um ihren Aderlass zu begrenzen, mehr und mehr auf internationale Studierende setzen. Dazu müssen in allererster Linie mehr englischsprachige Studiengänge aufgelegt werden – auch für deutsche Studenten. Englisch ist die Wissenschaftssprache schlechthin. Die Saarbrücker HTW hat hier viel Nachholbedarf, räumt Leonhard ein. „Viele HAWs haben das schon stärker ausgeprägt.“ Auch wenn es an der HTW immerhin auch zwei englischsprachige Masterstudiengänge gibt („Neural Engineering“ in den Systemischen Neurowissenschaften und „International Management“ in den Wirtschaftswissenschaften), ist klar: Das Vorhandene wird in Zukunft nicht ausreichen.