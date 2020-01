Völklingen : Pkw rammt Ampel in Ludweiler

Ludweiler Schwer verletzt wurde ein 38-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Silvestermorgen, Dienstag, 31. Dezember, in der Werbelner Straße. Das teilte die Polizei mit. Der 38-Jährige verlor an der Einmündung des Birkenweges die Kontrolle über seinen Peugeot 106 und rammte eine Ampel.

