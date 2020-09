Für die Corona-Session : Ein Pin aus Nalbach erobert den Kölner Karneval

Graveurmeister Jörg Fisch aus Nalbach den Pin „Voll für den Arsch“ für die Corona-Pandemie-Session entworfen. Foto: BeckerBredel

Nalbach Der Graveurmeister Jörg Fisch ist der Gralshüter der saarländischen Karnevalsorden. Seit Jahrzehnten kommen aus seinem Betrieb die prächtig gestalteten Kleinode der Saar-Karnevalsvereine. Er nimmt fertige Entwürfe an oder hilft dabei, die Ideen der Vereine umzusetzen.

Diese Arbeit ist so kreativ, dass es jährlich einen Wettbewerb dazu gibt und sich die Vereine auch ein wenig überbieten.

2020 machte Corona einen Strich durch diese Arbeit. Niemand entwarf etwas, niemand bestellte was. Von den üblicherweise 50 Vereinen in Fischs Stammkundenkreis ließen nur zwei einen Orden herstellen. „Das ist doch für den A….“, fluchte Fisch im Beisein zweier Funktionäre der Saarbrücker Karnevalsgesellschaft „M´r sin nit so“, als man über die Zukunft der Fernsehsitzung beriet. „Am selben Abend entwarf ich einen Pin, mit dem entsprechenden Slogan und einer Narrenkappe, die in einem Popo steckt“, erzählt Fisch. Er stellte seinen Frust-Entwurf auf Facebook ins Internet. Was er damit lostrat, sprengt alle Rekorde seiner kleinen Firma. Bis heute hat er 22 000 verbindliche Vorbestellungen, viele davon in drei- und vierstelliger Höhe. Stündlich kommen neue Aufträge rein. „Normalerweise schreibe ich so 200 Rechnungen im Jahr. Da hier auch viele Kleinstbestellungen dabei sind, bin ich schon bei über 900. Das hilft mir schon aus der Patsche“, sagt Fisch und kann den Erfolg nicht fassen.

Nachdem der „Kölner Express“ über den Pin berichtet hatte, wurde der von einer Hilfsorganisation in Köln in großer Stückzahl geordert. „Diese Organisation verkauft beim Kölner Rosenmontagsumzug immer irgendwas für krebskranke Kinder und suchte nach einem Plan B. Jetzt gibt es den Pin aus Nalbach bei allen Kölner Ticketschaltern mit einem Wohltätigkeitsaufschlag zu kaufen. Der Pin hat dann auch ein kleines Zusatzlogo, damit man ihn klar erkennt“, sagt Fisch. Weitere Bestellungen seien aus Belgien, Luxemburg, der Schweiz und Süddeutschland eingegangen, wobei die Nachfrage jetzt langsam seine übliche Jahresproduktion übersteige. „Im Schnitt mache ich 20 000 Orden im Jahr. Jetzt bin ich mit den Pins schon über dieser Stückzahl und arbeite an einem entsprechenden Ordensmotiv, dass ich parallel anbieten werde, weil ich Nachfrage dazu habe“, sagt der Graveurmeister. Eine Ordensfabrik aus Bonn habe ihm geschrieben und für die Idee gratuliert. Es gebe aber auch Konkurrenz. „Ein chinesischer Geschäftsmann wollte den Pin schon als Plagiat nachprägen lassen und landete bei meinem Anbieter, der ihm erklärte, dass das Motiv geschützt sei. Er witterte ein gutes Geschäft.“