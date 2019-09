Infos und frische Luft : Pilgerwanderung auf Sternenweg

Regionalverband Die Volkshochschule (VHS) des Regionalverbandes lädt am Samstag, 21. September, zur „Meditativen Pilgerwanderung“. Start ist um 12 Uhr am Kulturort Wintringer Kapelle in Kleinblittersdorf. Auf der insgesamt siebenstündigen Rundtour ist eine Einkehrmöglichkeit auf halber Strecke in Auersmacher vorgesehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Zunächst erklärt der Kulturreferent des Regionalverbandes, Peter Michael Lupp, den Wanderern, was sie erwartet, danach macht sich die Gruppe mit ihm gemeinsam auf den „Sternenweg/Chemin des étoiles“. Es geht vorbei am „Sternenfeld“ und einem versunkenen Garten bis zur Pilgerherberge „Altes Bauernhaus“ in Auersmacher. Dort gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.

Nach einem Innehalten in der Dorfkirche führt der Weg zurück zum Wintringer Hof. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr zu einer Pilgermahlzeit im Landgasthaus des Wintringer Hofes. Hierzu ist allerdings eine gesonderte Reservierung erforderlich unter Tel. (06805) 902-500.

Die Teilnahme an der Wanderung kostet 15 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind die Führung sowie Kaffee und Kuchen im „Alten Bauernhaus“ in Auersmacher.