Radio : Pikant: Warum eine SR-Sendung ins Nachtprogramm geschoben wurde

Saarbrücken Jeden Werktag um 14 Uhr kann man bei SR2 Kulturradio die Rubrik „Fortsetzung folgt“ verfolgen. Große Literatur wird dort zu Gehör gebracht. Doch derzeit ist „Fortsetzung folgt“ auch zu später Stunde zu hören, ab 22.30 Uhr.

Das ist keineswegs die Wiederholung der Nachmittags-Lesung, sondern ein eigenständiges Werk. Es handelt sich um das Buch „Erinnerung eines Mädchens“ der französischen Autorin Annie Ernaux. Die 1940 geborene Schriftstellerin, die im Nachbarland zu den bedeutendsten Autorinnen gehört, ist mit ihrem Werk nicht umsonst ins Nachtprogramm von SR2 Kulturradio geschoben worden. Denn ihre Erinnerungen an das Jahr 1958, als sie zum ersten Mal ihr behütetes Elternhaus in der Normandie verlässt, um als Betreuerin in einer Ferienfreizeit zu arbeiten, haben es in sich.