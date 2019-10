Serie Kulturköpfe : Püttlinger verbreitet die Freude an der Musik

Püttlingen Besuch bei einem Vielseitigen. Pianist Steffen Hällmayr komponiert, dirigiert, coacht – und hat sein Herz an Vietnam verloren

Er studierte zunächst in Hannover, später in Bad Königshofen und schließlich, bis 1996, bei Anne Borg in Saarbrücken. Seitdem lebt er im Saarland. Als Pianist und Dirigent konzertierte Hällmayr in vielen Ländern Europas sowie in den USA, China – und Vietnam. Die Menschen dort seien näher an der Musik als hierzulande. Gibt er dort – als einziger Ausländer an der Musikhochschule – Unterricht, „lesen mir die Schüler jedes Wort von den Lippen ab. Sie schreiben alles mit und nehmen am Ende meine Hand und danken mir.“