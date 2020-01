London Der 49 Jahre alte Patrick Mordiconi pendelt zwischen seiner Praxis in Saarbrücken und der Metropole London, um Stars der Musikszene zu behandeln.

Patrick Mordiconi betreibt als Physiotherapeut eine Praxis in Saarbrücken. Über die Musikproduzenten und Songschreiber Matthias J. Stalter aus St. Ingbert und Dustin Dooley aus Homburg ist er in die weltberühmten Abbey Road Studios gekommen – und arbeitet dort, wo die Beatles groß geworden sind. Der 49-Jährige wird regelmäßig nach London eingeflogen, um Stars zu behandeln. Die Saarbrücker Zeitung konnte Mordiconi exklusiv in die Abbey Road Studios begleiten.

Mordiconi: Ich kenne Dustin und Matthias seit vier Jahren. Sie sind damals zu mir nach Saarbrücken in meine Praxis gekommen. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft. Seit sie in London sind, lassen sie mich einmal im Monat einfliegen.

Mordiconi: Hierüber kann ich leider keine Auskunft geben, das fällt unter die Schweigepflicht. Ich rede auch nicht über meine Patienten in Saarbrücken. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass ich in London die ein oder andere prominente Persönlichkeit behandle.

Mordiconi: Wo soll der Weg noch hinführen, wenn man schon in den legendären Abbey Road Studios angekommen ist? Natürlich soll es immer weitergehen. Man will die beste Qualität abliefern, sich weiterentwickeln. Wir lieben Herausforderungen und unternehmerisches Wachstum – die Jungs in ihrer Musikwelt, ich in meiner Arbeit. Danach streben wir.