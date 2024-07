Reise in eine andere Zeit Treffpunkt für Gaukler und Magier

Jeder kennt ihn, (fast) jeder mag ihn wohl: Peter Pan, den Jungen, der nie erwachsen werden will und der mit seinen Freunden Wendy und Co. viele Abenteuer erlebt. In diesem Jahr haben sich die Veranstalter der 14. Phantasie und Mittelaltertage im Deutsch-Französischen Garten (DFG) in Saarbrücken für das Motto „Neverland Tales“, basierend auf der Geschichte von Peter Pan, entschieden.