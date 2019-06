Angebot in den Sommerferien : Ferienspaß für junge Malstatter

Malstatt Pfarreien bieten Programm auf der Rußhütte und Abschlussfahrt nach Mannheim.

Eingeladen sind alle Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Sie spielen, basteln und machen kleinere Ausflüge. Zum Abschlussfest am Freitagnachmittag wird ein zauberhafter Überraschungsgast erwartet. Am 6. Juli ist darüber hinaus eine Abschlussfahrt in den Luisenpark in Mannheim geplant. Das ganze kostet zuzüglich Abschlussfahrt 50 Euro pro Kind. Für Geschwisterkinder sind 45 Euro zu zahlen einschließlich Verköstigung und Material.