Für den Frieden : Pfadfinder verteilen ein weit gereistes Licht aus Bethlehem

Saarbrücken Pfadfinderinnen und Pfadfinder brachten wieder das „Friedenslicht aus Bethlehem“ ins Saarland, diesmal unter dem Motto: „Die eigenen Grenzen überwinden“. Da allerdings Corona in diesem Jahr allen Grenzen auferlegt, blieb die Andacht zum Aussenden des Lichtes diesmal auf einen kleinen Kreis auf dem Alt-Saarbrücker Schlossplatz beschränkt.

In den früheren Jahren waren jedes Mal hunderte Besucher zur Aussendefeier in die Jugendkirche eli.ja gekommen. Diesmal waren Vertreter der saarländischen Pfadfinderstämme aufgerufen, eine kleine Flamme stellvertretend für ihre Stämme entgegenzunehmen und in die Kirchen vor Ort weiterzutragen. „Rund 50 Pfadfinderinnen und Pfadfinder sowie Personen des öffentlichen Lebens kamen so in großem Abstand auf dem Schlossplatz zusammen. Da nicht gesungen werden durfte, sorgte eine vierköpfige Band des Rings saarländischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder (rsp) für die musikalische Umrahmung“, heißt es im Bericht der Pfadfinder.