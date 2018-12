Das Friedenslicht verteilen Pfadfinderinnen und Pfadfinder in der Weihnachtszeit. Die Flamme wurde in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem entzündet, nach Österreich gebracht und dort von Vertretern der anerkannten Pfadfinderverbände abgeholt. Per Zug wurde das Licht im Dezember in über 30 zentrale Bahnhöfe in Deutschland getragen: von München bis Kiel und von Aachen bis Görlitz – sowie in andere Länder Europas und sogar bis nach Amerika.

„Es ist kein Zufall, dass Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Licht verteilen: Einsatz für den Frieden ist ein wichtiges Ziel der weltweiten Pfadfinderbewegung“, schreibt Holger Grabowy von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, Bezirk Saarbrücken . Bei der Friedenslichtaktion sorgen die Kinder und Jugendlichen dafür, dass dieses Weihnachtssymbol der Hoffnung am Heiligabend in zahlreichen Wohnzimmern, Kirchengemeinden, Krankenhäusern, Seniorenheimen, Asylbewerberunterkünften und Justizvollzugsanstalten leuchtet.

Gemeinsam setzen der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), die Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg (PSG), der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) und der Verband der Altpfadfindergilden (VDAPG) dieses Friedenszeichen. Damit beteiligen sich bundesweit über 100 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an der Aktion.

Auch eine Delegation der saarländischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder war nach Österreich gereist. Sie brachte die Flamme hierher und verteilte sie kürzlich bei der gemeinsamen Friedenslicht-Aussendefeier des Rings saarländischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder (rsp) in der Kirche eli.ja Saarbrücken an die Pfadfinderstämme, die sie jeweils in ihren Städten und Gemeinden weitergeben. Zu den Gästen der Feier zählten unter anderem auch Ministerpräsident Herr Tobias Hans sowie Oberbürgermeisterin Frau Charlotte Britz.

Die Stämme der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) - Wikinger Friedrichsthal und St. Bonifatius Dudweiler - bringen das Friedenslicht aus Betlehem auch dieses Jahr wieder ins Sulzbachtal. Das Licht des Friedens werden die Pfadfinder vom Stamm St. Bonifatius Dudweiler an Heiligabend um 17 Uhr in die Christmette der Kirche St.-Barbara Dudweiler bringen. Dort werden die Pfadfinder mit ihren Laternen bereit stehen, in denen das Friedenslicht aus Betlehem brennt. Bereits seit 1994 beteiligen sich deutsche Pfadfinder an der Friedenslichtaktion. Als Symbol für Frieden, Wärme, Solidarität und Mitgefühl soll das Licht an alle „Menschen guten Willens” weitergegeben werden, um in jedem Einzelnen innerlich eine Flamme der Mitmenschlichkeit und des Einsatzes für den Frieden zu entfachen. Wer das Licht empfängt, kann damit selbst die Kerzen von Freunden und Bekannten entzünden, damit an vielen Orten ein Schimmer des Friedens erfahrbar wird, auf den die Menschen in der Weihnachtszeit besonders hoffen.

