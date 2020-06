Beliebter Hindernislauf : „Ab in de Batsch“ wird auf 2021 verschoben

Saarbrücken Der beliebte Lauf bei dem sich die Teilnehmer durch Schlamm und Matsch kämpfen, wurde auf nächstes Jahr verschoben.

Der so genannte „Toughrun – Ab in de Batsch“, ein Lauf durch unwegsames Gelände, wird wegen der Corona-Krise auf 2021 verschoben. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Der Lauf hätte Anfang Oktober starten sollen. In den vergangenen Jahren hatte er jeweils über 1000 Teilnehmer. Der neue Termin steht schon fest: Am 2. Oktober 2021 geht es auf der Motocross-Strecke des MCC Warndt in Naßweiler „ab in de Batsch“. Alle Teilnehmer, die sich bereits angemeldet haben, könnten ihre Startberechtigung auf 2021 übertragen, hieß es.