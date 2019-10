Petition der kommunalen Frauenbeauftragten im Saarland : 35 000 Unterschriften gegen Bordellwerbung

Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) unterzeichnete die Petition gegen Bordellwerbung. Foto: Carsten Simon

Saarbrücken Die Landesarbeitsgemeinschaft Kommunale Frauenbeauftragte Saarland hat am Internationalen Weltmädchentag am Freitag bei einem Termin in der Staatskanzlei 35 040 Unterschriften für ein Verbot von Bordellwerbung an Sozialministerin Monika Bachmann übergeben. „Mit mehr als 35 000 Unterschriften ist der Aufruf für ein Saarland frei von Bordellwerbung die erfolgreichste Petition dieses Bundeslandes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Gemeinsam fordern die Unterstützerinnen und Unterstützer die saarländische Landesregierung dazu auf, sich dem Anliegen anzuschließen und Bordellwerbung im öffentlichen Raum abzuschaffen“, sagte Katharina Kunze, Frauenbeauftragte der Landeshauptstadt Saarbrücken. Dieses Anliegen wird unter anderem von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), Ministerin Bachmann, dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Uwe Conradt (CDU), Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (SPD) und allen Landräten des Saarlandes mitgetragen.