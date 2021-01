Corona-Auflagen : Peterberg für Wintersportler dicht

Seit Montag ist das Gelände auf dem Peterberg für Wintersportler tabu

Das war´s dann mit dem Schlittenfahren in Nonnweiler-Braunshausen. Seit Montag darf das schneebedeckte Wiesengelände des Freizeitzentrums auf dem Peterberg offiziell zum Winterspaß nicht mehr betreten werden. „Wir sind seit 2013 kein Wintersportgelände mehr und der Betrieb auf der Anlage und Fläche ist am 17. Oktober eingestellt worden“, betont Jörg Feis, der Werkleiter des Freizeitzentrums Peterberg. Am Wochenende, so Feis, habe ein enormer Besucheransturm für chaotische Zustände am Freizeitzentrum und im Ort gesorgt. Unbelehrbare haben die ausgewiesene Vollsperrung einfach umfahren. „Den Parkplatz haben wir sperren müssen. Das Problem ist die Steuerung einer so großen Menschenmenge“, meint Feis. Zweimal hat die Gemeinde eingreifen müssen. „Mit dem Betretungsverbot des Geländes haben wir eine rechtliche Grundlage geschaffen, dass bei Missachtung des Verbotes die Polizei einschreiten kann. Wir haben genügend Hinweisschilder sichtbar aufgestellt“, erläutert Feis. Offen bleibt der Parkplatz für Wanderer und Spaziergänger. Am Schaumberg in Tholey bleibt die Hälfte der Parkplätze weiterhin gesperrt. Am Wochenende ist die Zufahrt zum Schaumberg ab der Jugendherberge in der Zeit von 10 bis 16 Uhr nur eingeschränkt möglich. Nichts geht momentan für die Rodler, Skifahrer und Snowboarder am Dollberg im rheinland-pfälzischen Züsch-Neuhütten. Die Piste mit Schlepplift bleibt dicht. Ebenso ist wegen der Corona-Pandemie kein Wintersport am Erbeskopf möglich.