Trauer um Peter Teschner : Stadt Saarbrücken trauert um Peter Teschner

Saarbrücken Der erste Fahrradbeauftragte der Saar-Metropole, bekannt für sein diplomatisches Geschick, ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Teschner, der nur einen kleinen Anteil seiner Arbeitszeit als Stadtplaner auf den Radverkehr verwenden konnte, hat etwa zusammen mit Kollegen dafür gesorgt, dass die Bismarckbrücke auf beiden Seiten Radverkehrsstreifen bekam. Dafür mussten Autospuren reduziert werden, was zu Disputen führte. Auch soll Teschner, wie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Saar in seinem Nachruf schrieb, dafür gesorgt haben, dass ein Baustellenweg, der für den Saarausbau zwischen Bürgerpark und Malstatt/Burbach auf der rechten Saar-Seite angelegt worden war, als dauerhafter Weg für Fußgänger und Radler erhalten blieb. Heute ist sehr stark frequentiert. Auch die Aufstellung der ersten vernünftigen Abstellanlagen, die keine Felgenkiller waren, führt der ADFC Saar auf Teschner zurück. Seine Meisterleistung als Fahrradbeauftragter aber war wohl, dass er erreichte, dass bei der Einrichtung von Tempo-30-Zonen in Saarbrücken 1991 eine ganze Reihe von Einbahnhstraßen erstmals für die Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben wurden. In der Straßenverkehrsordnung war diese Möglichkeit zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht verankert. Rückendeckung erhielt Teschner damals von einem mutigen Rechtsdezernenten, so ein damaliger Kollege gegenüber der SZ. Saarbrücken war in Sachen Einbahnstraßenfreigabe damals bundesweit Vorreiter, in Sachen Radinfrastruktur als Stadt also Pionierin. „Dies alles erforderte großes diplomatisches und taktisches Geschick, denn sowohl in der Verwaltung als auch in den seinerzeit dominierenden Parteien SPD, CDU und FDP gab es noch enorme Widerstände gegen eine Förderung des Radverkehrs“, betont der ADFC Saar. Ironie des Schicksals: Ausgerechnet als die Grünen in die Rathauskoalition einzogen und einen hauptamtlichen Fahrradbeauftragten für sich forderten, gab Teschner die Aufgabe ab. Grund war, dass die Grünen den Radverkehrsbeauftragten aus dem Stadtplanungsamt herauslösen und in ihrem Umweltdezernat ansiedeln wollten. Das aber machte der überzeugte Stadtplaner, der zwei Jahre später, 2013, in den Ruhestand trat, dann doch nicht mit.