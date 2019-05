Wahl des Regionalverbandsdirektors : Peter Gillo bleibt Regionalverbandsdirektor

Regionalverband Ralph Schmidt (CDU) hat verloren, aber, wie er sagt, „ein gutes Ergebnis eingefahren“.

„Wir haben viel rausgeholt, und das in einer nicht freundlichen bundespolitischen Stimmung“, kommentierte Gillo auf der Wahlparty der SPD in der Saarbrücker Congresshalle das Zwischenergebnis. Den Erfolg sieht er in der Leistung seiner Parteifreunde vor Ort, in den Städten und Gemeinden, vor allem aber in den Saarbrücker Stadtteilen begründet. Und es sei wichtig gewesen, klare Standpunkte zu vertreten: „Für die Kitas, für die Schulen und für Europa“, sagte Gillo.