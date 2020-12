KOLUMNE SAARMÒÒ : Selbschdváständlisch, odder?

Foto: SZ/Robby Lorenz

Frihjer waa‘s e Zeidungs-Rubrig: „Kindermund“. Uff jeder eschder Widz 20 erfunnene, wo sisch Erwachsne abgequäld hann. Zu weller Sord geheerd wohl der: Kinner fròòe die Mudder, was se ihr sollde zu Weihnachde schengge.

Von Peter Eckert

Unn die saad: Isch winsche mir nur zwei brave Kinner. Dòòdruff die Kinner: Forr noch zwei hädde má gaakänn Pladz in dá Wohnung! Klingd banal, awwer má kann draus forr’s rischdische Läwe lerne.

Eerschdens: Wenn de schunn winschde derfschd, bedenk genau, wie de dei Wunsch formulierschd. Kroddefalsch kinne ne selbschd die vástehn, wo’s nidd druff aanleje.

Zwäddens: Denk ach draan: Grad Winsch, wo angeblisch nix koschde, kinnde die deierschde werre. Weil: Geld rausrigge kann jeder Dussel (wenn á had). Awwer selbschd klääne Aanstrengunge, wo má gans perseenlisch als Geschenk uffbringe soll, kinne sisch als unbezahlbaa erweise. Mansche Eldre siehn‘s an längschd váfallne Gudscheine forr „3x Geschirr spülen“ odder „1 Woche Staubsaugen“. Machd jòò ach nix, irjendwann werd‘s Geschirr sowiso sauwer unn de Boddem in dá Wohnung aach. Bleibd heegschens die Fròò: Wie reschend má‘s uff, vun dá ään Seid Geschengge, wo Geld koschde, vun der anner nur waame Worde?

Driddens wisse má aach: Bei exdra forr disch gemachde Geschengge is Umtausch ausgeschloss. Was also mache mid unnadiirlisch brave Kinner, wenn dá gesunde Rabauge doch liewer wäre? Gudd, das is e schleschdes Beispiel, weil, das klabbd sowiso nidd. Was awwer, wenn de liewer benudzdes, awwer ganses Geschirr häddschd als gespiilde Schirwele? Odder wenn de spiirschd, die Person näwe dir in demm wunnerscheene Konserd langweild sisch zu Dood, ach wenn se’s nidd zeije will?

So weid zu normale Zeide. Weihnachde 2020 degeje bringd Winsch, wo – so odder so –weder Geld noch gudder Wille erfille kann. Beinanner sinn wolle unn nidd kinne! Mir duun se lääd, die Leid, semòl mir selbschd aach dezu geheere. Odder de Spass am Schengge seriggstelle misse. Odder im Kranggehaus stadd feire weid iwwers Limit schaffe misse. Odder . . .

Noch vill meh denk isch an die, wo Weihnachde nimmeh erläwe, unn die, wo se vámisse. So bleibd mir eijendlisch nidd vill, was isch uns winsche – unn genauso Ihne: Dass má gudd dursch die bees Zeid kumme unn alles dezu beitraan, dass ach annre nix Beeses passierd. Unn dass má nie meh vágesse, wie koschdbaa ebbes sinn kann, wo má sunschd männd, es wär selbschdváständlisch.