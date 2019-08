Einer muss ja herhalten : Das Klinikpersonal federt die Sparzwänge ab

Kleine Erdenbürger, die sich zu früh einstellen, brauchen Hilfe. Kaum ein Fall ist wie der andere. Und für jeden müssen eine Behandlung und ein Preis (Fallpauschale) für die Behandlung gefunden werden. Bundesweit stehen 672 Pauschalen zur Auswahl. Eine liegt bei 1320, eine andere bei rund 110 000 Euro. . Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Das Klinikum Saarbrücken ist Herzstück der städtischen Daseinsvorsorge. Die SZ fragte nach dem wichtigsten Problem des Klinikums.

Autounfall, Herzinfarkt, Schlaganfall. So gut wie jeden kann’s aus heit’rem Himmel treffen. Dann zählt jede Minute auf dem Weg in die Notaufnahme. Die sollte dann ganz in der Nähe sein.

Aber wer denkt schon gern ans Krankenhaus – solange er gesund ist? Hauptsache, das Krankenhaus ist da, und wir fühlen uns sicher, weil für den Notfall alles bereitsteht: Rettungswagen, Röntgenapparate, Operationssäle, Krankenbetten – und vor allem Hunderte hilfsbereite Menschen, die ihr Geschäft verstehen.

Und ganz wichtig: Der Kontostand des Patienten darf keine Rolle spielen. Das Krankenhaus muss für alle da sein. Es gehört zur allgemeinen Daseinsvorsorge und damit zu den Kern-Aufgaben der Politik.

Deshalb hat Saarbrücken sein eigenes Klinikum auf dem Winterberg. Das ist gerüstet, um bei fast jeder Krankheit oder Verletzung zu helfen. Und die Patientenzahlen sprechen für sich: Jeden Tag werden im Schnitt rund 100 Notfälle eingeliefert, das sind knapp 37 000 im Jahr.

Insgesamt behandelt das Klinikum jedes Jahr etwa 27 500 Patienten stationär und 55 000 ambulant. Entsprechend beeindruckend ist der Umsatz: 135 Millionen Euro pro Jahr. Dagegen fällt der Gewinn eher bescheiden aus: Für 2018 rechnet die Klinik mit 250 000 Euro plus. Das klingt nach wenig, ist aber außergewöhnlich viel – denn bundesweit schreibt rund ein Viertel aller kommunalen Krankenhäuser rote Zahlen.

Das erstaunt – denn offiziell ist die Finanzierung der deutschen Krankenhäuser gesetzlich geregelt: im Krankenhausfinanzierungsgesetz von 1972. Danach sollen die Krankenkassen die Behandlungen bezahlen und damit die Betriebskosten der Kliniken decken – und die Länder sollen die Investitionen finanzieren.

Preiskampf möglich? Nein. Denn auch darüber, wie die Klinken mit den Kassen abrechnen müssen, gibt es ein Gesetz: das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntG) von 2002. Darin ist festgelegt, dass die Kliniken nicht ihren eigenen realen Aufwand für die Behandlung eines Patienten in Rechnung stellen dürfen, sondern stets eine sogenannte Fallpauschale. Und die Höhe dieser Pauschalen müssen die Dachverbände der Krankenkassen jährlich mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft aushandeln – so will es das Gesetz (vergleiche Artikel unten).

Das bedeutet: Egal, was eine Behandlung tatsächlich gekostet hat, die Kliniken erhalten immer eine Pauschale, die den durchschnittlichen Aufwand für diese Behandlung im jeweiligen Bundesland decken soll.

Derzeit gibt es Pauschalen für rund 1300 Klinik-Behandlungen. (Beim Start des Systems 2003 waren es nur 630.) Und weil von Bundesland zu Bundesland noch ein paar Preisbestandteile variieren, kennt das deutsche Gesundheitswesen 2019 insgesamt rund 20 800 Fallpauschalen. Davon allein 672 für die Behandlung von Neugeborenen bzw. Frühgeburten. Die Beträge reichen von 1300 bis 110 000 Euro.

Doch trotz dieser vielfältigen Abstufungen hat das System eine entscheidende Schwachstelle – kritisieren die Winterberg-Geschäftsführer Susann Breßlein und Christian Braun. Sie beklagen Folgendes: Die Pauschalen würden zwar jedes Jahr erhöht. Aber die Erhöhung orientiere sich nur daran, um wie viel die Einnahmen der Krankenkassen gestiegen sind.

Dabei spiele es kaum eine Rolle, wie sich die Kosten in den Krankenhäusern tatsächlich entwickelt haben. Ob beispielsweise das Pflegepersonal einen neuen Tarifvertrag bekommen hat. Oder ob Medikamente, Verbandsmaterial, Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und die Dienstleistungen anderer Firmen teurer geworden sind.

Und immer wenn die tatsächlichen Kosten (auch nur eines Teils) der Klinik-Behandlungen weiter steigen als die Pauschalen – ja dann, so sagt die Winterberg-Geschäftsführung, dann wird’s eng. Dann muss sich das Team auf dem Winterberg schnellstens etwas einfallen lassen.

Und das geschieht zumeist im Herbst – bei der Etatplanung fürs nächste Jahr. Im Herbst weiß das Winterberg-Team, was an Kosten anrollt und was an Erlösen bzw. an neuen Fallpauschalen zu erwarten ist. „Und die Differenz“, sagt Breßlein, „müssen wir dann einsparen.“

Das schaffen die Chefs aber nicht allein. Breßlein: „Wir haben tolle Mitarbeiter, die haben bisher noch jedes Mal mitgezogen.“ Rund 750 Pflegekräfte und 280 Ärzte arbeiten im Klinikum. Und das offenbar gern. Denn über die „natürliche Fluktuation“ hinaus, gibt’s keine freien Planstellen, versichert Breßlein – und bemerkt am Rande: „Wenn ich noch 20 Pflegekräfte mehr finden und finanzieren könnte, würde sich von denen trotzdem keiner langweilen.“

Daraus dürfe man aber keine falschen Schlüsse ziehen. Breßlein betont: „Das heißt nicht, dass wir hier Schmalspurmedizin betreiben. Ganz im Gegenteil. Wir investieren permanent in Spitzentechnik. Ein Beispiel ist unser neues Schlaganfallzentrum, wo wir die neuesten Methoden anwenden.“

Das Investieren in Medizin-Spitzentechnik sei eine weitere Methode, mit der das Klinikum versuche, dem Problem der teilweise unzureichenden Fallpauschalen zu begegnen. Denn solche Investitionen dienten der Erschließung neuer Geschäftsfelder – und würden ohne Zuschüsse finanziert.

Breßlein: „Wir machen das über Kredite, wie ein Privatunternehmen. Wir gehen zur Bank und sagen, das bringt uns soundso viele zusätzliche Patienten und damit Einnahmen.“

