Saarbrücken : Seit kurzem schippert auf der Saar ein Peilboot – was macht es da?

Peilboote müssen eine stabile, ruhige Fahrt mit wenig Vibrationen ermöglichen und zugleich wendig sein. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Auf der Saar schipperte in dieser Woche ein kleines blaues Boot mit auffallenden seitlichen Auslegern: Ein Peilboot des Wasserstraßen-Neubauamtes (WSN) Aschaffenburg. Doch was will es in Saarbrücken?