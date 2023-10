Welthospiztag Zuallererst ein Lebensort – „das Sterben steht an zweiter Stelle“

„Hospiz lässt mich erleben“ lautet das Motto für den Welthospiztag, der in Saarbrücken schon ein paar Tage vor dem offiziellen Datum (14. Oktober) begangen wurde. Ute Seibert beschrieb den Lebensort Hospiz so: Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen eine möglichst hohe Lebensqualität haben. Zudem müsse das Paul-Marien-Hospiz, das Platz bietet für 16 Bewohnerinnen und Bewohner, nicht die Endstation sein; manch einer gehe von hier wieder nach Hause oder in ein Altenheim. Für die meisten allerdings ist das Hospiz der letzte Ort in ihrem Leben. Ein Ort, an dem man sich behutsam und gut begleitet verabschieden kann. Dennoch sagt Ute Seibert: „Das Hospiz ist ein Lebensort, das Sterben steht an zweiter Stelle.“