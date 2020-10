Staatsanwalschaft Saabrücken : Zwei Pathologen wegen Fehldiagnosen angeklagt

Saarbrücken Seit einem Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken gegen den Pathologen Dr. H.. Jetzt hat die Ermittlungsbehörde Anklage gegen den 61-Jährigen erhoben, wegen gefährliche Körperverletzung sowie in zwei Fällen schwere Körperverletzung und in einem weiteren Fall Körperverletzung mit Todesfolge.

Hintergrund sind angebliche Fehldiagnosen des einst in St. Ingbert niedergelassenen Pathologen bei der Untersuchung von Gewebeproben im Zeitraum von Februar 2017 bis März 2019. So sollen unzutreffend Krebserkrankungen diagnostiziert worden sein, weshalb in den den Angeschuldigten Dr. P. betreffenden beiden Fällen „jeweils grundlos die Prostata entfernt worden sein soll“, teilte Mario Krah, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, am Montag mit. In den den Angeschuldigten Dr. H. betreffenden vier Fällen sollen beispielsweise bei den Patienten Teile des Darms, des Oberkiefers und des Gaumens entfernt worden sein, „beziehungsweise grundlos eine Chemotherapie durchgeführt worden sein“. Ein 55-jähriger Patient soll 2018 infolge von Komplikationen nach einer solchen Operation verstorben sein.