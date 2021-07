Pantomime steht bald wieder auf der Bühne : Jomis Kunst kommt ohne Worte aus

Lebach Schwere Monate liegen hinter dem Pantomimen Jomi, dem als Gehörlosem Ausgangssperre und Kontaktverluste besonders zu schaffen machten. Jetzt geht es bergauf. Auch Clara und der deutsch-französischen Freundschaft wegen.

Wenn aus der Coronazeit ein Gewinner hervorging, dann ja wohl der Garten. So intensiv konnte sich Josef Michael Kreutzer alias Jomi noch nie mit dem Grün hinterm Haus beschäftigen. Jeder Quadratzentimeter zwischen Hochbeet, Grillstelle und Gewächshaus zeugt von liebevoller Pflege. Trotzdem wären ein wenig Wildwuchs und Unordnung das kleinere Übel. 2020 und noch bis in den Mai konnte der diplomierte Pantomime seinen Beruf nicht ausüben. „Das war gerade für mich als Gehörlosen eine sehr schwierige Zeit. Ich fühlte mich oft einsam“, verrät Kreutzer im Interview. Auftritte wurden reihenweise abgesagt, meist kurzfristig.

Es gibt sie also nach wie vor, die Glücksmomente. Jetzt sogar wieder öfter. Denn Jomis neues Programm „Die deutsch-französische Freundschaft – l´amitié franco-allemande“ ist angelaufen. Anlässlich des heutigen Nationalfeiertags unserer Nachbarn führt Jomi die Auftragsarbeit des Regionalverbandes Saarbrücken vormittags in Kleinblittersdorf und nachmittags sogar zweimal im Deutsch-Französischen Garten auf. Die Affinität Kreutzers zur Thematik ist kein Geheimnis: Als ehemaligem Schüler seines großen Vorbildes Marcel Marceau und aufgrund seiner Zeit in Paris und der zurückliegenden Auftritte dort liegt ihm die deutsch-französische Freundschaft sehr am Herzen. Trotzdem bedurfte es „nicht weniger Proben, das Thema in Szene zu setzen. Aber es war auch eine neue Herausforderung, auf die ich mich gefreut habe und über die ich in der jetzigen Situation dankbar bin“.