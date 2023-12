Juristische Schritte gegen Erweiterung? „Krebsgeschwür“: CDU Saarbrücken schießt gegen Outlet Zweibrücken

Was wäre wenn? Was wäre, wenn es das Outlet Zweibrücken nicht geben würde? Die seit vielen Jahren im Saarland hochumstrittene Mode-Verkaufsanlage direkt hinter der Grenze, nur rund 40 Kilometer von Saarbrücken entfernt, lockt seit über 20 Jahren mit Marken- und Designerware zu vermeintlichen Schnäppchenpreisen. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist auch an einem gewöhnlichen Werktag so viel los, dass sich der Verkehr auf den Zufahrten staut. Was also wäre, wenn es das Outlet nicht gäbe?